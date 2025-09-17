Из Краснодара запланированы полеты в Грузию и Арабские Эмираты

В расписании аэропорта Краснодара появились международные рейсы в Грузию и Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Первый международный рейс из Краснодара направится в Турцию 17 сентября в 15:40 мск. Позже запланированы полеты в Армению и Узбекистан.

В расписании воздушной гавани также появились рейсы четырех авиакомпаний по внутренним направлениям — в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Новосибирск и другие российские города.

Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года. На протяжении всего периода ограничений в авиагавани поддерживали высокую степень готовности к возвращению к работе. На первом этапе график рейсов будет ограничен временными рамками с 9:00 до 19:00.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Самолет приземлился на территории аэропорта Краснодара в 10:16 мск.

