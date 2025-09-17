Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad

«Азимут» выполнил первый международный рейс из Стамбула в Краснодар

Авиакомпания «Азимут» выполнила первый международный рейс в Краснодар после возобновления работы аэропорта. Самолет прибыл из Стамбула, на его борту находились 37 пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга «Аэродинамика».

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ



Аэропорт Краснодара возобновил деятельность сегодня, 17 сентября, после трехлетнего перерыва. Первым в 10:03 приземлился рейс из Москвы, после чего борт отправился обратно в столицу. Первых пассажиров встречают казачьими песнями.

Вячеслав Рыжков

