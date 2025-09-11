Главные новости за 11 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Полиция Петербурга накрыла масштабный канал нелегальной миграции через ГК «Лидер Консалт» и связанные с ней фирмы. По итогам прошедших накануне обысков задержали десять человек, среди которых и лица, занимающие руководящие должности. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В ведомстве полагают, что на протяжении пяти лет фигуранты предоставляли персонал строительным и клининговым фирмам, а также сервисам доставки.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга (КЗЗ) поддержала предложение комитета по инвестициям Санкт-Петербурга и ООО «ТД "Старлит"» исключить из зоны КРТ участок в Шушарах на территории предприятия «Детскосельское» (уч. 60). Инвестор планирует разместить на пятне площадью 16,07 га производственные и складские объекты. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Компании, связанные с акционером сети «О’Кей» Борисом Волчеком, отказались от идеи сноса ТК Prisma на улице Бутлерова, 42А, ради строительства на его месте многофункционального общественного здания. Вероятно, этим займется кто-то другой. Надел вместе с ТК выставили на продажу за 1,15 млрд рублей. Эксперты называют цену завышенной.

Компания «Биотроф» ввела в эксплуатацию комплекс по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных площадью 7 тыс. кв. м в Тосненском районе Ленобласти. Итоговый объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. На территории комплекса располагаются административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса. Проектная мощность предприятия — 1,3 тыс. тонн готовой продукции в год

В Кировском районе Петербурга выявлено первое заведение общепита, не прошедшее верификацию по так называемому «закону о наливайках». После проверки в реестр городских ресторанов не включена рюмочная (ООО «РусБар») на проспекте Ветеранов, 51, сообщил «Ъ-СПб» депутат Заксобрания, один из авторов законопроекта Денис Четырбок. При этом парламентарий отметил, что заведению не запретят реализовывать алкоголь в дневное время.

За первый день со старта выплат вкладчикам Таврического Банка перечислили 6,8 млрд рублей. Это превышает 10% страховой ответственности Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по кредитной организации. Как уточнили в пресс-службе корпорации, 6 тыс. вкладчиков банка обратились за возмещением денежных средств через сайт АСВ и портал «Госуслуги».

Направлявшийся из Петербурга в Москву теплоход «Александра» сел на мель в акватории реки Ковжи в Вологодской области. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Пассажирам предоставили напитки и горячую еду. Ближе к вечеру судно сняли с мели, оно продолжило путь.

В компании «Метрострой-СПб», принадлежащей бизнесмену Руслану Байсарову, сменился генеральный директор. На место Михаила Самборского пришла Сабина Цыганова. Компания «Метрострой-СПб» ранее называлась «Управление строительства Бамтоннельстрой», однако в конце 2024 года сменила профиль на метростроение и зарегистрировалась в Петербурге.

Зарегистрированная в Петербурге компания «Балтийский лизинг» собирается выкупить «Росгосстрах» (РГС) у ВТБ. На согласование в Банк России уже направлено соответствующее предложение, сообщает РБК. Однако, по данным издания, покупателю выдвинули дополнительные условия по сделке, поскольку ЦБ смущает использование заемных средств.

АО «Дом.РФ» объявило об изъятии здания на Арсенальной набережной, дом 7. Объект закреплен на праве оперативного управления за федеральным казенным учреждением «Колония-поселение № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Протокол голосования правительственной комиссии опубликовали на сайте корпорации. Площадь здания составляет почти 1000 кв. м.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о наложении штрафа в отношении депутата городского Заксобрания Михаила Амосова по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) за публикацию поста с фотографией Алексея Навального. По решению суда парламентарий заплатит за это правонарушение 1,5 тыс. рублей. В разговоре с «Ъ-СПб» господин Амосов заявил, что признает свой проступок и не намерен подавать никаких апелляций.

В Санкт-Петербурге суд отказал следствию в аресте заместителя директора АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) Алексея Хренова и бизнесмена Василия Савенкова, назначив им запрет определенных действий. Фигуранты, по версии правоохранителей, изготовили документы, содержащие ложную информацию об утилизации грунта из шахты станции «Театральная» на сумму 2,5 млн рублей.

Петербургский активист и политик-националист, а также ивент-менеджер книжного магазина «Листва» и куратор городского домена (отделения) движения «Общество.Будущее» Савва Федосеев сообщил, что в отношении него полиция собирается составить протокол о публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Господин Федосеев предположил, что такая ситуация могла произойти по доносу кого-то из оппонентов.