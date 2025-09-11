Савва Федосеев может стать фигурантом дела о демонстрации нацистской символики

Петербургский активист и политик-националист, а также ивент-менеджер книжного магазина «Листва» и куратор городского домена (отделения) движения «Общество.Будущее» Савва Федосеев сообщил, что в отношении него полиция собирается составить протокол о публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

«Я никакой не экстремист, я законопослушный политик, который предпочитает избирательные кампании, соответствующие закону, а не иные политические пути. Только так — легально — я и веду свою политическую деятельность. Я не знаю, что именно стало причиной составления протокола. Был ли это какой-то мой пост в соцсетях или футболка с имперским флагом — не имею ни малейшего представления»,— написал господин Федосеев в своем Telegram-канале

Больше никаких подробностей политик не привел, однако предположил, что такая ситуация могла произойти по доносу кого-то из оппонентов.

«У меня на руках уже есть решение Городского суда Санкт-Петербурга о том, что я не являюсь нацистом (как бы это странно ни звучало). Меня как православного русского человека оскорбляет, когда меня пытаются заклеймить этой русофобской идеологией, не отражающей моих политических взглядов»,— отметил Савва Федосеев.

Речь идет о судебном споре, случившимся ранее у активиста с изданием SOTA (признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) из-за репортажа про теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский. В публикации Савву Федосеева тогда назвали «известным петербургским нацистом», после чего он подал на редакцию в суд и выиграл дело.

Отметим, что 11 сентября по статье о демонстрации экстремистской символики суд оштрафовал депутата петербургского Заксобрания Михаила Амосова, а в июле семь суток административного ареста получил член КПРФ из Ленобласти Иван Апостолевский.

Подробнее о деле правого активиста Саввы Федосеева — в материале «Ъ-СПб» «В НСДАП не состоял».

