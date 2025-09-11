«Балтийский лизинг» планирует приобрести «Росгосстрах» у ВТБ

Зарегистрированная в Петербурге компания «Балтийский лизинг» собирается выкупить «Росгосстрах» (РГС) у ВТБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.

«Балтийский лизинг» уже направил предложение о приобретении РГС на согласование в Банк России. Однако, по данным издания, покупателю выдвинули дополнительные условия по сделке, поскольку Центральный банк смущает использование заемных средств.

Если сделка будет заключена, «Балтийский лизинг» получит возможность проводить кросс-продажи лизинговых и страховых услуг, а также снизить страховые премии, чтобы повысить привлекательность лизинга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Балтийский лизинг» разместил на бирже десятилетние облигации.

Артемий Чулков