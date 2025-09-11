Шедший из Петербурга в Москву теплоход сел на мель в Вологодской области

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Москву теплоход «Александра» отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Вологодской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Севший на мель в акватории реки Ковжи следовавший из Санкт-Петербурга в Москву теплоход «Александра»

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнили в ведомстве. Пассажирам предоставили напитки и горячую еду.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Финском заливе сел на мель теплоход «Чайка».

Артемий Чулков