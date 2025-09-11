Шедший из Петербурга в Москву теплоход сел на мель в Вологодской области
Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Москву теплоход «Александра» отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Вологодской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Севший на мель в акватории реки Ковжи следовавший из Санкт-Петербурга в Москву теплоход «Александра»
Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры
Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнили в ведомстве. Пассажирам предоставили напитки и горячую еду.
