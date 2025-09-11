Складу в Шушарах дали шанс

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга (КЗЗ) поддержала предложение комитета по инвестициям Санкт-Петербурга и ООО «ТД "Старлит"» исключить из зоны КРТ участок в Шушарах на территории предприятия «Детскосельское» (уч. 60). Инвестор планирует разместить на пятне площадью 16,07 га производственные и складские объекты. Уровень вакантности на рынке складской недвижимости растет, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из опубликованного в начале сентября протокола последнего заседания КЗЗ по рассмотрению предложений по изменениям в проект новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) следует, что ООО «ТД "Старлит"» планирует проводить «мероприятия по изменению проекта планировки территории и проекта межевания в целях размещения на указанном участке производственных и складских объектов». Как уточнили в пресс-службе комитета по инвестициям, в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга в отношении этого участка установлена функциональная зона П, она предназначена для объектов производственной деятельности.

«В рамках общественных обсуждений по внесению изменений в ПЗЗ подано предложение об исключении участка из границ территории, в отношении которой предусматривается реализация КРТ»,— объяснили в ведомстве.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «ТД "Старлит"» зарегистрировано с марта 2014 года. Учредителями компании выступают Григорий Михайлов и Наталия Бондаренко. Господин Михайлов является также соучредителем ООО «Райз Девелопмент», подрядной организации по строительству логистических и инфраструктурных объектов. У другого совладельца «Райз Девелопмента» Сергея Панфиленко был совместный бизнес с Егором Семеновым, генеральным директором ООО «Орц Фуд Маркет», планировавшим построить на данном пятне оптово-распределительный торговый центр сельскохозяйственной продукции. Господин Семенов даже подписал с городом соглашение о строительстве центра в 2019 году на полях ПМЭФ. Однако проект так и не был реализован. Сегодня владельцем участка на территории предприятия «Детскосельский» является ТД «Старлит». Выручка компании в 2024 году составила 7,7 млн рублей, чистый убыток — 537 тыс.

По данным NF Group, по предварительным итогам девяти месяцев 2025 года уровень вакантности на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил 3,8% (с учетом субаренды), увеличившись на 1,6 п. п. с начала года. Прямая вакантность, отражающая предложение от собственников, составила 2% (рост на 0,8 п. п.). Средневзвешенная ставка аренды на сухие склады класса A достигла 11 тыс. рублей за квадратный метр в год (без учета ОРЕХ и НДС), а в следующем году может вырасти до 11,5 тыс. рублей.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев связывает рост вакантности в 2025 году с выводом на рынок значительного объема площадей в формате субаренды. «При этом прямая вакантность остается на уровне 2%, что все еще отражает ограниченность реально доступного к аренде фонда»,— отмечает эксперт.

Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International в России Александр Шевелев полагает, что на рассматриваемом участке есть потенциальная возможность построить спекулятивный склад или комплекс формата light industrial площадью до 80 тыс. кв. м. Инвестиции в такой проект, по оценке эксперта, составят 6,2–6,7 млрд рублей с учетом затрат на сети и благоустройство. «Площадка находится в локации с хорошей транспортной доступностью вблизи Колпинского, Московского шоссе, Софийской улицы и трассы М11, что позволит обеспечить эффективную логистику. Деловая активность на складском рынке сократилась, поэтому для минимизации рисков будет целесообразно построить объект под конкретного заказчика по модели built-to-suit»,— заключает господин Шевелев.

Александра Тен