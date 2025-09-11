В Петербурге выявили первую жертву «закона о наливайках»

В Кировском районе Санкт-Петербурга выявлено первое заведение общепита, не прошедшее верификацию по так называемому «закону о наливайках». После проверки в реестр городских ресторанов не включена рюмочная (ООО «РусБар») на проспекте Ветеранов, 51. Об этом «Ъ-СПб» сообщил депутат Заксобрания Петербурга, один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня (11 сентября — «Ъ-СПб») мы провели проверку по поданной ими заявке. По итогам проверки они ее не прошли и, соответственно, не будут включены в реестр»,— пояснил господин Четырбок.

При этом парламентарий отметил, что заведению не запретят реализовывать алкоголь в дневное время. Однако если от жителей в дальнейшем поступят сообщения, что рюмочная продолжает функционировать после 22:00, «это станет сигналом для правоохранительных органов».

Напомним, что согласно вступившему в силу с 1 сентября закону, который регламентирует торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах и на прилегающих территориях, продавать алкоголь могут только точки, имеющие площадь зала не менее 50 кв. м и соблюдающие еще ряд условий. Чтобы торговать спиртным ночью, необходимо пройти официальную проверку и попасть в реестр ресторанов.

Подробнее про «закон о наливайках» — в материале «Ъ-СПб» «До пятидесяти не наливать».

Андрей Цедрик