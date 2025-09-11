На участок посмотрят сквозь Prisma

Компании, связанные с акционером сети «О’Кей» Борисом Волчеком, отказались от идеи сноса ТК Prisma на улице Бутлерова, 42А, ради строительства на его месте многофункционального общественного здания. Вероятно, этим займется кто-то другой. Надел вместе с ТК выставили на продажу за 1,15 млрд рублей. Эксперты называют цену завышенной. Среди оптимальных решений использования участка они видят строительство апартаментов.

ТК Prisma на улице Бутлерова

Фото: wikimapia.org

Участок площадью чуть более 10 тыс. кв. м на улице Бутлерова, 42А (в Калининском районе Петербурга), выставлен на продажу за 1,15 млрд рублей, следует из данных Российского аукционного дома (РАД). Сейчас по этому адресу функционирует четырехэтажный ТК Prisma площадью около 6,7 тыс. кв. м с фитнес-центром на третьем этаже и открытым паркингом. В торговом центре, по данным сервиса «Яндекс Карты», почти 40 арендаторов, среди которых «Вкусвилл», «Все инструменты.ру», «Вака» и др.

В январе прошлого года петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство по этому адресу «многофункционального общественного здания». В документации на сайте ведомства уточняется, что общая площадь объекта вместе со встроенно-пристроенным подземным гаражом на 111 машино-мест составит 39,8 тыс. кв. м. Само здание будет разноэтажным — от 9 до 14 этажей. Застройщиками в документе значились компании «Инвест-Проект» и «Инвест-Трейд»: обе зарегистрированы на улице Бутлерова, 42.

При этом весной 2022 года по тому же адресу КГА одобрил архитектурно-градостроительный облик 13-этажного «объекта гостиничного обслуживания со встроено-пристроенным подземным паркингом».

По данным «СПАРК-Интерфакс», доли в ООО «Инвест-Проект» распределены между совладельцем сети «О’Кей» Борисом Волчеком (22%), Полиной Волчек (60%) и Романом Генкиным (18%). Единственным собственником ООО «Инвест-Трейд» является Михаил Захаров.

По мнению руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, стоимость лота не соответствует текущему использованию, так как ТК устарел и требует кардинального пересмотра концепции. С учетом будущего девелоперского проекта и факта наличия разрешения на строительство заявленная цена проходит по верхней границе ценового диапазона. Скорее всего, будет торг в пределах 10–15%, думает господин Владимиров. Оптимальным решением для данного участка он называет строительство апартаментов.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков считает условия адекватными и вполне близкими к рыночным. Других вариантов по приспособлению участка, кроме строительства на нем многофункционального комплекса, эксперт не видит.

