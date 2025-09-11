Новым гендиректором компании «Метрострой-СПб» стала Сабина Цыганова

В компании «Метрострой-СПб», принадлежащей бизнесмену Руслану Байсарову, сменился генеральный директор. Соответствующие изменения появились в ЕГРЮЛ 10 сентября. На место Михаила Самборского пришла Сабина Цыганова.

Компания «Метрострой-СПб» ранее назвалась «Управление строительства Бамтоннельстрой», однако в конце 2024 года сменила профиль на метростроение и зарегистрировалась в Петербурге.

Господин Самборский был известен по работе заместителем председателя комитета по развитию траспортной инфраструктуры. Что касается госпожи Цыгановой, то ранее она возглавляла небольшую московскую организацию «Добрый год», которая занималась торговлей игрушками.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники ФСБ задержали замдиректора по строительству АО «Метрострой Северной Столицы» Алексея Хренова, который подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Андрей Маркелов