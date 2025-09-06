Главные новости за 6 сентября. Кубань, Крым, Адыгея
Ночью над Краснодарским краем и акваторией Черного моря сбили 17 БПЛА самолетного типа.
В Тахтамукайском районе Адыгеи обломки беспилотника повредили провод воздушной линии электропередачи и три частных домовладения.
Фрагменты беспилотника обнаружены в Северском районе Краснодарского края.
В Новороссийске загорелся мусорный полигон на горе Щелба, к тушению пожара привлекли военных из местного гарнизона и соседние муниципалитеты.
Из-за пожара на мусорном полигоне в Новороссийске и Геленджике возможны перебои с вывозом мусора.
В Саакском районе Крыма спасли унесенную в море сапбордистку из Москвы.
Дальнобойщикам на Кубани работодатели готовы платить до 230 тысяч рублей в месяц.
На Кубани возбудили уголовное дело из-за наезда катера на женщину в акватории Черного моря.
В Краснодаре реставрируют историческое здание школы № 8.