На Кубани возбудили дело из-за наезда катера на женщину
Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 статьи 263 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел 5 сентября в акватории Черного моря рядом с пляжем Джубга, говорится в сообщении. По версии следствия, судоводитель маломерного судна наехал на женщину 1976 года рождения, находившуюся в воде. Пострадавшую срочно госпитализировали с больницу.
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства.