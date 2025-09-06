На Кубани возбудили дело из-за наезда катера на женщину

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 статьи 263 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 5 сентября в акватории Черного моря рядом с пляжем Джубга, говорится в сообщении. По версии следствия, судоводитель маломерного судна наехал на женщину 1976 года рождения, находившуюся в воде. Пострадавшую срочно госпитализировали с больницу.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства.

Андрей Николаев