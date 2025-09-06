В Северском районе Кубани обнаружены обломки беспилотника

В Северском районе Краснодарского края найдены фрагменты беспилотника, упавшие в районе поселка Ильского. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Повреждений объектов инфраструктуры, возгораний и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных и специальных служб, говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Минобороны России, ночью в период с 23.00 до 7.00 дежурные средства ПВО уничтожили на акваторией Черного моря 14 беспилотников самолетного типа, еще три дроны были сбиты над территорией Краснодарского края.

В результате падения обломков БПЛА в районе аула Афипсип Тахтамукайского района был поврежден провод ЛЭП.

Андрей Николаев