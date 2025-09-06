В Новороссийске загорелся мусорный полигон на горе Щелба

Рано утром поступила информация о возгорании на мусорном полигоне. На место оперативно направлены все службы, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

К тушению пламени привлечены 24 человека, задействованы 11 единиц техники, отметил глава города. На границе полигона с лесным массивом дежурит новороссийское лесничество. Ориентировочная площадь возгорания составила 900 кв. метров, говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) на горе Щелба в Новороссийске власти планируют реконструировать до конца 2025 года за 1,2 млрд руб. В рамках инвестпрограммы работы выполняются с мая этого года. В рамках модернизации планируется построить современный комплекс компостирования и обновить сортировочные мощности. Территорию полигона расширят для рекультивации основного участка.

