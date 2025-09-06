Дальнобойщикам на Кубани готовы платить до 230 тысяч рублей в месяц

В Краснодарском крае рыночный диапазон предлагаемых зарплат для водителей категории Е в 2025 году варьирует от 92 до 230 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службе hh.ru макрорегиона Юг и ЦФО со ссылкой на исследования аналитического центра «Люди в цифрах».

Медианная предлагаемая зарплата для водителей этой категории в 2025 году в крае составляет 205 тыс. руб., годом ранее — 193 тыс. руб.

По информации сервиса, на Кубани в этом году водителей грузового транспорта чаще всего искали компании из таких отраслей как «Перевозки, логистика, ВЭД», «Розничная торговля» и «Сельское хозяйство». В 70% вакансий работодатели готовы были рассмотреть начинающих специалистов, опыт от 1 до 3 лет требовался в 20% предложений и в 10% хотели видеть опытных дальнобойщиков с опытом от 2 лет и более.

С января по август 2025 года кубанские работодатели разместили на hh.ru более 2 тыс. вакансий для водителей грузового транспорта. Относительно 2024 года в данной сфере есть «охлаждение» спроса почти в два раза.

«Кадровый дефицит в сфере логистики и перевозок по-прежнему ощущается в этом году, хотя и количество вакансий год к году упало на 42%, и на 47% выросло число резюме. И даже при такой ситуации найти дальнобойщика работодателям на Кубани не просто»,— прокомментировала «Ъ-Кубань» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Андрей Пугачев