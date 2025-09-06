Ночью над Черным морем сбили 14 БПЛА
В ночь с 5 на 6 сентября, в период с 23.00 до 7.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили на акваторией Черного моря 14 беспилотников самолетного типа, еще три были сбиты над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным оборонного ведомства, всего минувшей ночью над территорией России было сбито и перехвачено 34 БПЛА. В том числе восемь – в небе над Смоленской областью, пять – над Брянской, три над Белгородской, один над Калужской областью.