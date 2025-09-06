Ночью над Черным морем сбили 14 БПЛА

В ночь с 5 на 6 сентября, в период с 23.00 до 7.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили на акваторией Черного моря 14 беспилотников самолетного типа, еще три были сбиты над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, всего минувшей ночью над территорией России было сбито и перехвачено 34 БПЛА. В том числе восемь – в небе над Смоленской областью, пять – над Брянской, три над Белгородской, один над Калужской областью.

Андрей Николаев