В Тахтамукайском районе Адыгеи при падении БПЛА пострадали три частных дома

Ночью 6 сентября в ауле Афипсип Тахтамукайского района Адыгеи упал вражеский беспилотный летательный аппарат, в различной степени пострадали три частных дома, в основном, остекление. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава района Савв Аскер.

Как отметил господин Аскер, погибших и раненых нет. Всем собственникам пострадавших домов будет оказана финансовая помощь из районного бюджета.

Кроме того, обломки беспилотника в районе аула Афипсип повредили провод воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, которая питает, в том числе, дачи в станице Елизаветинской под Краснодаром.

По данным Минобороны России, минувшей ночью в период с 23.00 до 7.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Краснодарским краем три украинских беспилотника самолетного типа, еще 14 БПЛА перехватили и ликвидировали над акваторией Черного моря.

