В Новороссийске из-за пожара на полигоне могут быть проблемы с вывозом мусора

В Новороссийске и Геленджике возможны перебои с вывозом мусора из-за пожара на полигоне «Терра-Н». Полигон приостановил прием отходов, что может вызвать задержки в обслуживании местных жителей, сообщает Южный региональный оператор.

Площадь горения на полигоне составляет порядка 900 кв. м. Для тушения пожара и предотвращения его распространения задействованы 19 единиц спецтехники и 29 человек. Работы по отсыпке грунта уже начаты.

В связи с ситуацией отходы из Новороссийска будут направляться на полигон в Темрюкском районе. Это увеличит время вывоза мусора. Южный региональный оператор и Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края ищут варианты решения проблемы и прилагают усилия для нормализации ситуации, говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 сентября на горе Щелба загорелся мусорный полигон. К тушению пламени привлечены 24 человека, задействованы 11 единиц техники, отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Андрей Николаев