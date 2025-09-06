К тушению пожара на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли военных

Содействие в тушении пожара на мусорном полигоне в Новороссийске оказывают военнослужащие Новороссийского гарнизона и соседние города: Анапа и Геленджик направили автоцистерны. Работу значительно усложняют порывы ветра и сильное задымление, сообщил в своем Телеграм-канале по итогам совещания оперативного штаба глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kravchenko_glava_nvrsk Фото: https: / t.me / kravchenko_glava_nvrsk

На месте возгорания работают 33 человека. В работе задействовали спецтехника: в том числе шесть автоцистерн, девять водовозок, 10 самосвалов, два бульдозера и один экскаватор.

Как сообщает мэр, возгорание локализовано на 900 кв. м, распространение огня остановлено. Главная задача состоит в ликвидации интенсивного горения. Ведется пролив водой.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Оперативные службы работают в усиленном режиме, Новороссийское лесничество продолжает дежурство, чтобы не допустить огонь в сторону лесного массива»,— прокомментировал Андрей Кравченко.

Специалисты готовят площадку временного накопления, ведется выравнивание грунта и укладка геомембраны.

Информация о возгорании на мусорном полигоне на горе Щелба поступила утром 6 сентября.

К тушению пламени сразу были привлечены 24 человека и 11 единиц техники.

Андрей Николаев