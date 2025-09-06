В Краснодаре реставрируют историческое здание школы №8

В столице Кубани ремонтируют фасады исторического здания школы №8 на пересечении улиц Красноармейская и Советская. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщают в пресс-службе администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Реставрационные работы начались в 2024 году: уже завершен ремонт кровли, обновлены инженерные системы и восстановлены внутренние помещения. Сейчас реставраторы сосредоточены на фасадах.

Вице-губернатор Роман Лузинов сообщил, что в планах — усиление кирпичной кладки, замена облицовки цоколя, очистка и реставрация штукатурки, а также ремонт лепного декора. Входные группы также будут обновлены. Все работы ведутся по научно-проектной документации и под контролем краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Здание, построенное в 1913 году архитектором Николаем Козо-Полянским, изначально принадлежало Армянскому церковно-приходскому попечительству. С 1915 года в нем размещалась третья женская гимназия для девушек из разных слоев общества. В 1920-х годах здание стало педагогическим техникумом, а с середины 1930-х годов — средней школой №8. В годы Великой Отечественной войны объект серьезно пострадал, но был восстановлен в 1947 году.

Андрей Николаев