В Крыму спасли унесенную в море сапбордистку из Москвы

В Сакском районе Крыма сотрудники МЧС оказали помощь унесенной отжимным ветром в море сапбордистке из Москвы. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, девушка оказалась в четырех километрах от берега без спасательного жилета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вернуться на берег самостоятельно у спортсменки не было сил. Девушка позвонила по номеру «112». Ей немедленно была направлена и оказана необходимая помощь.

Специалисты МЧС предупреждают о соблюдении мер безопасности при катании на сапборде. Необходимо надеть спасательный жилет. Взять с собой страховочный трос, прикрепив его к ноге, а также телефон в водонепроницаемом чехле. Не следует выходить в море в одиночку, а близким стоит сообщить о маршруте и времени возвращения. Держаться нужно не далее 20 метров от берега, а в случае ветреной или дождливой погоды, при плохой видимости выходить на воду не рекомендуется.

Андрей Николаев