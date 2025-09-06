Под Краснодаром обломки БПЛА повредили электросеть

В результате падения обломков беспилотника в районе аула Афипсип Тахтамукайского района был поврежден провод воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, которая питает, в том числе, дачи в станице Елизаветинской. Об этом в своем Телеграм-канале сообщили «Краснодарские электросети».

В компании предупредили жителей Елизаветинской, садовых некоммерческих товариществ (СНТ) «Мечта», «Ветеран», «Кубаночка», «Зеленый огонек», «Автомобилист-2», «Автомобилист-3», «Экспресс», «Связист-2», «Фруктовое», «Бригантина», «Восход», «Проектировщик», «Кубань-2», «Россинка-2», а также СНТ «Роднички», «Речник» и «Стекольщик» о возможном временном ограничении подачи электроэнергии. Специалисты в настоящее время перезапитывают потребителей по резервной схеме электроснабжения.

Как ранее сообщало Минобороны России, в ночь с 5 на 6 сентября, в период с 23.00 до 7.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на акваторией Черного моря 14 беспилотников самолетного типа, еще три дрона были сбиты над Краснодарским краем.

Андрей Николаев