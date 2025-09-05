Главные новости за 5 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре подписан контракт на разработку документации для противоаварийных работ на Шуховской башне, что станет первым этапом ее реставрации.

Кропоткинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи покойного главы Кавказского района Виталия Очкаласова. По данным «Ъ», стоимость изымаемых активов составляет 5,5 млрд руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о расширении полномочий регионов в сфере регулирования занятости иностранных граждан. По его словам, приоритет при трудоустройстве должен отдаваться молодежи, а не мигрантам.

С начала 2025 года объем импорта свежих груш в Краснодарский край в сравнении с 2024 годом снизился на 26,3%.

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 16-летнего жителя города по подозрению в подготовке теракта на объектах Северо-Кавказской железной дороги.

Анапский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, вышли в рейс без полного и квалифицированного экипажа.

Министерство транспорта России планирует возобновление работы других аэропортов страны после недавнего запуска регулярных рейсов в Геленджик. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.

За восемь месяцев 2025 года статус участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым получили 80 резидентов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В республике начались работы по монтажу комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщает минстрой региона, до конца года в республике установят 16 новых камер в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».