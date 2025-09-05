Подростка в Краснодаре арестовали по делу о теракте на железной дороге

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 16-летнего жителя города по подозрению в подготовке теракта на объектах Северо-Кавказской железной дороги. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, подросток заключен под стражу по решению суда.

По данным спецслужбы, юноша причастен к поджогам четырех релейных шкафов и трансформаторной подстанции. В ходе допроса выяснилось, что в августе подросток вступил в контакт через Telegram с представителем украинских спецслужб, который предложил ему денежное вознаграждение за выполнение диверсий. Исполнитель изготовил зажигательную смесь и реализовал поджоги, после чего попытался скрыться. Его личность установили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю совместно с транспортной полицией.

Следствие рассматривает квалификацию его действий не только по статье о теракте, но и по статье о госизмене, что в случае обвинительного приговора может повлечь наказание вплоть до пожизненного заключения.

ФСБ и СКР вновь призвали граждан проявлять осторожность при общении в интернете, напомнив, что участие в преступлениях террористической направленности влечет за собой максимально жесткие меры наказания. Спецслужба подчеркнула, что все лица, оказывающие помощь противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.

Вячеслав Рыжков