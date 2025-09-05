Изъятие второго уровня

Кубанские агрокомпании «Лосево» и «Воздвиженская», к которым в прошлом году перешли права на агробизнес экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова, сами должны стать собственностью РФ. Соответствующее решение суда по иску прокуратуры вынесено, но еще не вступило в силу. Прокуратура утверждает, что владельцем бизнеса и покупателем активов Александра Чернова был глава Кавказского района Виталий Очкаласов, который нарушал антикоррупционные нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности процесса об обращении в доход государства имущества семьи Очкаласовых, которая весной 2024 года приобрела у бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова сельхозпредприятие «Дмитриевское».

Очкаласовы контролировали «Дмитриевское» через свои агрофирмы «Лосево» и «Воздвиженская». В сентябре 2024 года Генпрокуратура инициировала обращение в пользу РФ активов бывшего высокопоставленного судьи. «Лосево», «Воздвиженская», а также Татьяна, Тамара и Семен Очкаласовы были привлечены в процесс в качестве ответчиков. 19 августа текущего года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Как стало известно из судебного акта Краснодарского краевого суда, недавно опубликованного в базе ГАС «Правосудие», агрофирмы «Лосево» и «Воздвиженская» также подлежат изъятию в рамках другого антикоррупционного процесса, инициированного прокуратурой Кавказского района Кубани. Претензии надзорного ведомства связаны с деятельностью главы семьи Виталия Очкаласова, который занимал должность главы Кавказского района с 2009 года до своей внезапной смерти в мае 2024 года (глава муниципалитета скончался во время пробежки на стадионе).

По данным прокуратуры, Виталий Очкаласов, исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образования, приобретал на контролируемой им территории дорогостоящие земельные участки, а также хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими.

Вопреки антикоррупционным запретам и ограничениям чиновник, по мнению прокуратуры, извлекал доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц.

«Достоверно зная, что занятие коммерческой деятельностью несовместимо с замещением должности главы муниципального образования, Виталий Очкаласов скрывал свое участие в бизнесе, для чего привлек членов семьи — мать, супругу, сына и дочь. Свое положение и полномочия использовал для капитализации активов и принятия решений в пользу аффилированных структур. Действуя в непрерывном конфликте интересов, утаивал информацию от контролирующих органов»,— говорится в заявлении прокуратуры, фрагмент которого приведен в опубликованном решении крайсуда.

В мае 2025 года Кропоткинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в пользу РФ имущества родственников Виталия Очкаласова.

По данным “Ъ”, изымаемые активы оцениваются в 5,5 млрд руб.— это 13 компаний, занимающихся транспортными услугами и сельским хозяйством, в том числе ООО «Лосево» и «Воздвиженская».

Решение первой инстанции обжаловано в Краснодарском краевом суде, дата рассмотрения жалобы не назначена.

Примечательно, что одновременно с антикоррупционными претензиями прокуратуры возобновлялось расследование уголовного дела в отношении Семена Очкаласова, сына экс-главы муниципалитета. В деле шла речь о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в 2013 году. После возобновления расследования летом 2025 года Семен Очкаласов дважды обращался в суд с жалобами на действия полиции, которая проводила обыски и допросы его родственников, не имевших отношения к событиям дела. Адвокат Александр Якимович сообщил “Ъ”, что сейчас производство по делу прекращено.

Анна Перова, Краснодар