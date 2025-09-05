Экс-руководитель управления капстроительства мэрии Анапы осужден за взятку

Анапский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, чиновник получил от представителя подрядной организации более 2,6 млн руб. за ускорение подписания документов о приемке работ в двух школах Анапского района, возведенных в рамках госпрограммы «Развитие образования». Кроме того, он подписывал акты выполненных работ без фактической проверки, заявили в надзорном органе.

Экс-чиновник приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 80 тыс. руб. и запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение восьми лет. Средства, полученные в качестве взятки, обращены в доход государства.

Вячеслав Рыжков