Минтранс РФ планирует открыть другие аэропорты после Геленджика

Министерство транспорта России планирует возобновление работы других аэропортов страны после недавнего запуска регулярных рейсов в Геленджик. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

«Геленджик не последний аэропорт»,— сказал министр. По его словам, рассматриваются различные варианты.

Аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года после снятия ограничений на его работу.

На территории Российской Федерации с началом специальной военной операции были введены запреты на полеты в 12 российских аэропортов. Сейчас по-прежнему ограничена деятельность воздушных гаваней Краснодара, Анапы, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Ростова-на-Дону.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Краснодар» планируется ввести в эксплуатацию в третьем-четвертом квартале 2027 года. Сейчас готовность аэропорта составляет 41,5%.

Алина Зорина