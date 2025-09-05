В Адыгее установят 16 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

В республике начались работы по монтажу комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщает минстрой региона, до конца года в республике установят 16 новых камер в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

По данным ведомства, 11 комплексов разместят на дорогах муниципального значения, три — на региональных трассах и два — на федеральных автодорогах. На реализацию проекта направлено 48 млн руб. Сейчас специалисты подрядной организации ведут установку оборудования в Майкопе.

В Адыгее уже функционируют 178 комплексов, фиксирующих превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и нарушения использования ремней безопасности. С начала 2025 года видеокамерами зафиксировано более 1,4 млн нарушений ПДД на сумму свыше 1 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Республике Адыгея до 2030 года планируется реализация 25 инвестиционных проектов общим объемом свыше 100 млрд руб.

Нурий Бзасежев