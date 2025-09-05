Хуснуллин: число резидентов СЭЗ в Крыму выросло на 65% за 8 месяцев

За восемь месяцев 2025 года статус участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым получили 80 резидентов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

За семь месяцев введено более 819 тыс. кв. м жилья, а республика сохраняет инвестиционную привлекательность. В числе приоритетов — экологическая безопасность прибрежной зоны Черного и Азовского морей: в регионе ведется строительство 24 очистных сооружений канализации (КОС), часть из которых уже введена в эксплуатацию.

Господин Хуснуллин также подчеркнул значимость двух объектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды,— парк им. Войкова в Керчи и Городской сад в Ялте. По госпрограмме «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» в 2025 году планируется ввести 16 социальных объектов и 20 объектов инженерной инфраструктуры, на реализацию программы до 2031 года выделено 65 млрд руб.

Кроме того, одобрена заявка Крыма на казначейские инфраструктурные кредиты для ЖКХ: реконструкция двух котельных в Белогорске и Багерово, строительство трех котельных в Керчи, а также ремонт четырех ключевых участков водоводов Феодосии.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в республике Крым сегодня реализуются 12 проектов комплексного развития территории (КРТ) с общим градостроительным потенциалом 11,4 млн кв. м. Из числа инициатив — 8,3 млн кв. м составляет жилая застройка, а более 3 млн кв. м — нежилая.

Анна Гречко