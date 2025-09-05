Импорт груш в Краснодарский край снизился на 26,3%

С начала 2025 года объем импорта свежих груш в Краснодарский край в сравнении с 2024 годом снизился на 26,3%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Объем импорта груш на Кубань с начала года составил 5,9 тыс. т. Основными странами-экспортерами в Краснодарский край являются Турция и Узбекистан.

Кроме того, по данным Россельхознадзора, с начала года в Краснодарский край ввезли 212,6 тыс. т мандаринов. Это на 31,6% меньше, чем в прошлом году. В основном товар привозят из Абхазии, Египта, Израиля, Сирии и Турции.

Алина Зорина