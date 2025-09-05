Володин поддержал инициативу главы Кубани по миграционному контролю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о расширении полномочий регионов в сфере регулирования занятости иностранных граждан. По его словам, приоритет при трудоустройстве должен отдаваться молодежи, а не мигрантам, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае запрет на привлечение иностранных работников по патентам ко всем видам деятельности, кроме строительства, был введен в 2024 году. С 2025 года ограничение распространили и на строительную отрасль.

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, благодаря мерам ограничения 80% выпускников профильных колледжей и техникумов уже нашли работу по специальности. По данным краевых властей, в 2025 году в регионе насчитывалось 2,9 млн человек рабочей силы, из которых 2,8 млн были трудоустроены.

Кроме того, в службе занятости числились 8,4 тыс. безработных при 76,7 тыс. заявленных вакансий. Основная потребность работодателей — в специалистах здравоохранения, образования, строительной сферы, инженерных кадрах и работниках сельского хозяйства.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что до 2032 года дополнительный спрос на кадры в крае оценивается более чем в 266 тыс. человек.

Анна Гречко