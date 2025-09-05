Суд изъял имущество экс-главы Кавказского района Очкаласова на 5,5 млрд рублей

Кропоткинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи покойного главы Кавказского района Виталия Очкаласова, пишет «Ъ». Стоимость изымаемых активов составляет 5,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К взысканию подлежат 13 компаний, занимающихся транспортными услугами и сельским хозяйством, включая ООО «Лосево» и «Воздвиженская». В процессе в качестве ответчиков выступили агрофирмы и члены семьи Очкаласовых — Татьяна, Тамара и Семен.

Прокуратура Кавказского района Краснодарского края инициировала антикоррупционный процесс в связи с деятельностью Виталия Очкаласова, который возглавлял муниципалитет с 2009 года до смерти в мае 2024 года (чиновник скончался во время пробежки на стадионе). По версии надзорного ведомства, Очкаласов нарушал антикоррупционные запреты, приобретая на подконтрольной территории дорогостоящие земельные участки и хозяйствующие субъекты. Для сокрытия участия в бизнесе он привлек родственников — мать, супругу, сына и дочь.

Решение первой инстанции обжаловано в Краснодарском краевом суде. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Семья Очкаласовых также фигурирует в качестве ответчиков в другом антикоррупционном деле. В августе 2024 года Красногорский городской суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в пользу РФ активов бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова. Очкаласовы весной 2024 года приобрели у судьи сельхозпредприятие «Дмитриевское».

Одновременно с антикоррупционными претензиями возобновлялось расследование уголовного дела в отношении сына экс-главы Семена Очкаласова по ДТП 2013 года, однако производство по делу впоследствии прекращено.