Ространснадзор выявил подлог в экипажных документах затонувших танкеров «Волгонефть»

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, вышли в рейс без полного и квалифицированного экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Южному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

По данным ведомства, капитаны судов представили в портовые службы недостоверные сведения о составе команд. Экипаж «Волгонефти-212» должен был включать трех дипломированных судоводителей, фактически на борту находились только двое. На «Волгонефти-239» требования также не были выполнены: из трех обязательных судоводителей на судне находились лишь капитан и старший помощник.

Кроме того, срок действия диплома капитана истек за несколько дней до трагедии. В управлении уточнили, что капитан «Волгонефти-212» намеренно подал ложные сведения в порт Кавказ, о ситуации также был осведомлен судовладелец.

15 декабря 2024 года оба танкера затонули, перевозив около 9,2 тыс. т мазута. В Черное море попало порядка 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с компаний-судовладельцев и фрахтователей почти 85 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде и госпошлин.

Анна Гречко