В Краснодаре стартует подготовка к реставрации Шуховской башни

В Краснодаре подписан контракт на разработку документации для противоаварийных работ на Шуховской башне, что станет первым этапом ее реставрации. Об этом сообщили «Краснодарские известия» со ссылкой на руководителя МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Дмитрия Рудого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / krdru Фото: t.me / krdru

Шуховская башня — гиперболоидная конструкция высотой 25 м, построенная в 1935 году по проекту Владимира Шухова. Изначально она служила водонапорной башней, но с вводом новых водопроводных линий бак был снят. Памятник архитектуры находится на пересечении улиц Володи Головатого и Рашпилевской, рядом с ТРЦ «Галерея».

Господин Рудой отметил, что в регионе активно сохраняют культурное наследие, особенно архитектурные памятники федеральной собственности. Внимание уделяется также Дворцу культуры цементников в Новороссийске, связанному с событиями Великой Отечественной войны. Сейчас готовится заявка в Министерство культуры России на финансирование его консервации.

Лия Пацан