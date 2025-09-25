Сегодня исполняется 77 лет основателю АФК «Система» Владимиру Евтушенкову

Владимир Евтушенков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Евтушенков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин:

— Уважаемый Владимир Петрович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Для меня наше сотрудничество с «Системой» — это особенная история. Потому что за ней всегда чувствовался Ваш личный интерес и искренняя вера в силу науки и образования. Вы один из тех редких людей, которые, добившись большого успеха в бизнесе, не теряют живого любопытства и готовности учиться новому. Знаю, что Ваша поддержка и неравнодушие уже помогли многим ребятам поверить в свои силы и взяться за смелые проекты. Желаю Вам здоровья, бодрости и, конечно, новых открытий! Как в работе, так и в жизни.

