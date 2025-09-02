Главные новости за 2 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реконструкции ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» на Чугунной улице. На работы готовы потратить 3 млрд рублей, следует из опубликованной закупки. Заказчик в лице «Фонда капитального строительства и реконструкции» ожидает, что в рамках подготовительных работ подрядчик снесет зеленые насаждения и утилизирует отходы. Будут установлены несущие конструкции, оборудованы внутренние санитарно-технические, трубопроводные и электротехнические системы.

После подписания меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток» между Россией и Китаем акции «Газпрома» выросли на 1,11%, достигнув 136,41 рубля за акцию. По словам главы газовой корпорации Алексея Миллера, проект позволит поставлять в азиатские страны 50 млрд кубометров газа в год. Цена для соседей РФ будет ниже, чем для Европы. Поставки будут осуществляться в течение 30 лет.

Хоккейный клуб СКА покинул нападающий Владимир Алистров. Прежде распространялись сведения, что господин Алистров подпишет контракт с нижегородским «Торпедо». Утром 2 сентября сотрудник редакции «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин в своем Telegram-канале написал, что хоккеист выбрал другой клуб. Название не уточняется.

Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Санкт-Петербурга: на должность главы Адмиралтейского района назначен Дмитрий Вакушин. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 3 сентября 2025 года. Ранее Дмитрий Вакушин занимал должность заместителя главы администрации Адмиралтейского района. Также с 3 сентября на должность главы администрации Колпинского района официально назначен Николай Гордей, который до этого занимал должность первого заместителя, а с конца июня руководил районом в качестве врио.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл движение по первому участку новой трассы в Мурино по проспекту Авиаторов Балтики — от КАД до Петровского бульвара. Четырехполосная дорога должна разгрузить центр города и обеспечить удобный выезд к метро «Девяткино» и на бульвар Менделеева. Новый маршрут особенно важен перед наступлением зимы, когда пробки в одном из крупнейших городов Ленобласти становились главной проблемой для жителей. Также господин Дрозденко поручил построить подземный переход к станции метро «Девяткино» под новой трассой.

Основатель девелоперской компании «БС АРТ ДЕВ» Александр Басалыгин объявил о готовящемся открытии масштабного креативного пространства на площадке студии «Леннаучфильма». Господин Басалыгин пообещал навести порядок на территории, прилегающей к дому 4 по Мельничной улице. Двор освободят от парковки и благоустроят, интерьеры здания «приведут в чувство». Площадку в скором времени займут ремесленные мастерские, гастрономические проекты, студии дизайна и пошива одежды, организации, связанные с кинопроизводством и звукозаписью.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отказала ПАО «НК „Роснефть“» в сохранении заправки на месте планируемого выхода из станции метро «Театральная». «Роснефть» предлагала городской администрации пересмотреть территориальные зоны, чтобы сохранить АЗС. На том же компания настаивала и на этапе утверждения планировки станции, обосновывая это отсутствием других заправок в округах Адмиралтейский, Сенной и Коломна. «Театральная» также должна затронуть здание Дома быта, владельцы которого активно возражают против сноса. Подробнее о спорах вокруг проекта выходов из «Театральной» — в материале «Компромисс без аплодисментов». 7873033

Вечером 1 сентября полиция в доме 11 по Бестужевской улице задержала двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые подозреваются в избиении и ограблении 35-летнего помощника капитана сухогруза на Богословском кладбище, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По словам пострадавшего, 30 августа на него напали четверо неизвестных, которые силой отняли 100 долларов и 350 евро, после чего скрылись. За медицинской помощью потерпевший обращаться не стал. По факту случившегося возждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Бумажная фабрика «Коммунар» начала сокращать выпуск экспортно ориентированной крафтовой бумаги, переключившись на производство глассина для кальки, а также декоративной импрегнированной бумаги-основы для внутреннего рынка. В планах компании производить в год до 300 тонн глассина и до 6 тыс. тонн бумаги-основы для импрегнирования. Инвестиции в модернизацию фабричных мощностей составили 1,2 млрд рублей.

Верховный суд отказался пересматривать жалобу на запрет уличных акций в Петербурге, поданную членами регионального отделения Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ). Решение от 16 июня комсомольцы получили только сейчас. Кассационную жалобу в ВС подали в апреле секретари петербургского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов. В иске они призывали снять ограничения на проведение массовых мероприятий, которые ввел Смольный в марте 2020 года во время пандемии коронавируса. Подробнее о попытке отменить запрет на несогласованные уличные акции — в материале «Ъ-СПб» «Красные призывают включить "зеленый"».

Со строительной компании в пользу дольщиков взыскали свыше 64 млн рублей. Судебные приставы Санкт-Петербурга удовлетворили в полном объеме требования 176 владельцев недвижимости. В отношении стройфирмы открыли исполнительные производства на основании решений районных судов. Арест банковских счетов застройщика помог добиться выплат.

Совокупный объем инвестиций в Санкт-Петербурге к 2030 году планируют довести до 10 трлн рублей. Проект «дорожной карты» был разработан в соответствии с методикой Минэкономразвития РФ. При расчете показателя за основу взят уровень 2020 года. К 2025-му индекс физического объема инвестиций в основной капитал в городе должен составить 125,3% по отношению к этому году, а к 2030 году — 165%.

Комиссия по землепользованию и застройке учла предложение о внесении в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) изменений, запрещающих жилую застройку участков, на которых расположены «Севкабель Порт», «Брусницын Лофт» и Центральная военно-морская библиотека. Поправку о переводе 11 участков между Кожевенной линией В. О. и Финским заливом из зоны общественно-деловой и жилой застройки в зону только общественно-деловой предложили внести Александра Коробкова, Артем Рослый и Ксения Бахвалова.