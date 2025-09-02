«Коммунар» начнет с листа

Бумажная фабрика «Коммунар» начала сокращать выпуск экспортно ориентированной крафтовой бумаги, переключившись на производство глассина для кальки, а также декоративной импрегнированной бумаги-основы для внутреннего рынка. В планах компании производить в год до 300 тонн глассина и до 6 тыс. тонн бумаги-основы для импрегнирования. Инвестиции в модернизацию фабричных мощностей составили 1,2 млрд рублей. Эксперты называют обозначенные компанией объемы выпуска продукции реалистичными, а выбранное направление — нишевым, но перспективным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно отчета BusinesStat от июля 2025 года, в прошлом году российский рынок бумаги составил 4 346 млн тонн, оставшись на уровне 2023 года с показателем 4 326 млн т.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Согласно отчета BusinesStat от июля 2025 года, в прошлом году российский рынок бумаги составил 4 346 млн тонн, оставшись на уровне 2023 года с показателем 4 326 млн т.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

АО «БФ "Коммунар"» наладило на своей площадке в Ленобласти выпуск глассина для кальки, а также декоративной бумаги-основы для импрегнирования, используемой в производстве ламинатов HPL и CPL, мебели, кухонных столешниц, напольных покрытий и облицовочных панелей.

Глассин, востребованный в этикеточном производстве и полиграфии, планируется выпускать в объемах до 300 тонн в год. Декоративную бумагу-основу для импрегнирования под собственной маркой «Коммунар ИмпБейз» — до 6 тыс. тонн в год, рассказали «Ъ-СПб» в «Коммунаре».

Реализовать заявленные объемы должна позволить проведенная недавно модернизация производственных мощностей с установкой 70 единиц нового оборудования. Это даст возможность выпускать бумагу с плотностью ниже 25 г/кв. м — ранее минимальной для предприятия, пояснили в компании. Также на фабрике планируют производить композитную бумагу 18 г/кв. м.

Кроме того, предприятие нарастило выпуск бумаги для парафирования, бумаги для медицинских изделий и этикеточной бумаги. Предполагаемый совокупный объем производства этих видов продукции после выхода на проектную мощность — до 3,6 тыс. тонн в год.

Инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей, из которых 800 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития».

АО «БФ "Коммунар"» создано в декабре 1992 года. Судя по финотчетности компании за 2024 год бенефициарами общества являются Игорь Дикунец (29,99%), Юрий Шевелев (29,99%) и Алексей Кирилюк (30%). Выручка компании за 2024 год составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль—397,6 млн. По собственным данным БФ «Коммунар», производственные мощности предприятия в Коммунаре (Ленобласть) составляют 42,5 тыс. тонн картона и бумаги для гофрирования, 47 тыс. тонн крафт-бумаги, и 770 тонн бумаги белых видов.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева называет обозначенные компанией объемы выпуска бумаги реалистичными, особенно с учетом вложений в модернизацию и закупку 70 единиц оборудования.

«Если сравнивать с импортом, то рынок действительно имел дефицит по ряду позиций: глассин ранее полностью завозился из Европы, декоративные бумаги для импрегнирования — в значительной мере из ЕС и Китая. Поэтому выпуск 300 тонн глассина и 6 тыс. тонн "ИмпБейз" в год можно считать заметным шагом в импортозамещении, хотя это и не перекроет весь объем рынка, а скорее станет нишевым, но востребованным предложением»,— говорит госпожа Косарева.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский также считает, что заявленные объемы вполне адекватны конъюнктуре рынка, но невысокие.

Согласно отчета BusinesStat от июля 2025 года, в прошлом году российский рынок бумаги составил 4346 млн тонн, оставшись на уровне 2023 года с показателем 4326 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж заняли бумага для гофрирования (2,344 млн тонн) и бумага для графических целей (866 тыс. тонн). Объемы продаж крафт-бумаги составили 329 тыс. тонн, меловочной —241 тыс. тонн, газетной — 212 тыс. тонн.

С точки зрения перспективности направление выглядит оправданным, так как глассин, к примеру, используется в этикетках и полиграфии — в растущих сегментах, где ранее была импортная зависимость, а декоративные бумаги — это массовый сегмент, напрямую связанный с мебельной и строительной индустрией, рассуждает госпожа Косарева. Она добавляет, что спрос будет во многом зависеть от покупательной способности населения.

По мнению господина Жарского, в условиях санкций и импортных ограничений спрос на отечественную продукцию резко вырос, что дает компании хорошие перспективы в части импортозамещения, так как основным поставщиком обозначенной номенклатуры выступали страны ЕС, а везти такую продукцию сейчас окольными путями сложно, дорого и неэффективно.

Говорить же о том, что БФ «Коммунар» по обозначенным позициям продукции сможет конкурировать на равных с лидерами отечественного рынка (без учета импортеров), нельзя. «Илим» и «Кроношпан» производят такой продукции на порядок больше, но, возможно, благоприятные для развития импортозамещающего производства условия позволят в перспективе десяти лет подтянуться к их уровню, думает эксперт.

Госпожа Косарева обращает внимание, что специализация в сегменте специальных бумаг традиционно менее интересна крупным игрокам, что дает «Коммунару» шанс занять собственную нишу.

Владимир Колодчук