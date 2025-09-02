Петербургским коммунистам отказали в пересмотре решения о запрете уличных акций

Верховный суд (ВС) отказался пересматривать жалобу на запрет уличных акций в Петербурге, поданную членами регионального отделения Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ). Об этом сообщили 2 сентября в петербургском отделении организации.

Решение от 16 июня комсомольцы получили только сейчас. В нем утверждается, что нет убедительных доказательств того, что в процессе рассмотрения иска были допущены нарушения. Сами же истцы, напротив, уверены, что нарушения были.

«Напомним, что суды второй и третьей инстанций не смогли верно идентифицировать одного из истцов, что является серьезным нарушением. Ко всему прочему, все инстанции, похоже, даже не попытались изучить аргументы молодых коммунистов в полном объеме»,— говорится в публикации комсомольцев.

Кассационную жалобу в ВС подали в апреле секретари петербургского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов. В иске они призывали снять ограничения на проведение массовых мероприятий, которые ввел Смольный в марте 2020 года во время пандемии коронавируса.

Подробнее о попытке отменить запрет на несогласованные уличные акции — в материале «Ъ-СПб» «Красные призывают включить "зеленый"».

Артемий Чулков