Чиновники могут запретить жилую застройку «Севкабель Порта» и «Брусницын Лофта»

Комиссия по землепользованию и застройке учла предложение о внесении в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) изменений, запрещающих жилую застройку участков, на которых расположены «Севкабель Порт», «Брусницын Лофт» и Центральная военно-морская библиотека. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Поправку о переводе 11 участков между Кожевенной линией В. О. и Финским заливом из зоны общественно-деловой и жилой застройки в зону только общественно-деловой предложили внести Александра Коробкова, Артем Рослый и Ксения Бахвалова.

«"Севкабель Порт" объединяет в себе лучшие практики преобразования промышленного наследия в региональный центр культурной и предпринимательской среды»,— цитрует издание авторов предложения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти изменили ПЗЗ для строительства нового медучреждения в поселке Виллози.

Артемий Чулков