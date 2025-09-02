Полиция нашла подростков, отнявших валюту у помощника капитана на кладбище

Вечером 1 сентября полиция в доме 11 по Бестужевской улице задержала двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые подозреваются в избиении и ограблении 35-летнего помощника капитана сухогруза на Богословском кладбище, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавшего, 30 августа на него напали четверо неизвестных, которые силой отняли 100 долларов и 350 евро, после чего скрылись. За медицинской помощью потерпевший обращаться не стал. По факту случившегося возждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Андрей Маркелов