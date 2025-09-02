Смольный отказался сохранять заправку на месте выхода из станции метро «Театральная»

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отказала ПАО «НК „Роснефть“» в сохранении заправки на месте планируемого выхода из станции метро «Театральная». На протокол заседания комиссии с соответствующим решением обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

«Роснефть» предлагала городской администрации пересмотреть территориальные зоны, чтобы сохранить АЗС. На том же компания настаивала и на этапе утверждения планировки станции, обосновывая это отсутствием других заправок в округах Адмиралтейский, Сенной и Коломна.

«Театральная» также должна затронуть здание Дома быта, владельцы которого активно возражают против сноса.

Подробнее о спорах вокруг проекта выходов из «Театральной» — в материале «Компромисс без аплодисментов».

Артемий Чулков