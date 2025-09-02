«Сила Сибири 2» увеличила стоимость одной акции «Газпрома» до 136 рублей

После подписания меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток» между Россией и Китаем акции «Газпрома» выросли на 1,11%, достигнув 136,41 рублей за акцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам главы газовой корпорации Алексея Миллера, проект позволит поставлять в азиатские страны 50 млрд кубометров газа в год. Цена для соседей РФ будет ниже, чем для Европы. Поставки будут осуществляться в течение 30 лет.

Что касается «Силы Сибири 1», то поставки российского газа в Китай начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Газпром нефть» намерена увеличить сеть электрозаправок «Розетка» на 40%.

Андрей Маркелов