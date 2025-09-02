Новое креативное пространство появится в здании «Леннаучфильма» на Мельничной улице
Основатель девелоперской компании «БС АРТ ДЕВ» Александр Басалыгин объявил о готовящемся открытии масштабного креативного пространства на площадке студии «Леннаучфильма».
Фото: скриншот https://yandex.ru/ maps/, скриншот https://yandex.ru/ maps/
Господин Басалыгин пообещал навести порядок на территории, прилегающей к дому 4 по Мельничной улице. Двор освободят от парковки и благоустроят, интерьеры здания «приведут в чувство».
Площадку в скором времени займут ремесленные мастерские, гастрономические проекты, студии дизайна и пошива одежды, организации, связанные с кинопроизводством и звукозаписью.
«Леннаучфильм» основан в 1933 году, здесь сняли такие картины, как «Дорога к звездам», «Марс» и «Луна». С 2015 года площадку передали АО «Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Центр имени Сергея Курехина откроют в Петербурге после реконструкции 11 сентября.