Новое креативное пространство появится в здании «Леннаучфильма» на Мельничной улице

Основатель девелоперской компании «БС АРТ ДЕВ» Александр Басалыгин объявил о готовящемся открытии масштабного креативного пространства на площадке студии «Леннаучфильма».

Господин Басалыгин пообещал навести порядок на территории, прилегающей к дому 4 по Мельничной улице. Двор освободят от парковки и благоустроят, интерьеры здания «приведут в чувство».

Площадку в скором времени займут ремесленные мастерские, гастрономические проекты, студии дизайна и пошива одежды, организации, связанные с кинопроизводством и звукозаписью.

«Леннаучфильм» основан в 1933 году, здесь сняли такие картины, как «Дорога к звездам», «Марс» и «Луна». С 2015 года площадку передали АО «Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Центр имени Сергея Курехина откроют в Петербурге после реконструкции 11 сентября.

Андрей Маркелов