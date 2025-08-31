Помощник капитана сухогруза подвергся ограблению на Богословском кладбище

Полиция разыскивает грабителей с Богословского кладбища. Инцидент с приезжим произошел вечером в субботу, 30 августа, в Калининском районе Петербурга.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, накануне в 19:50 в правоохранительные органы обратился 35-летний помощник капитана сухогруза, приехавший в Петербург из Калининградской области. Он заявил, что подвергся нападению на Богословском кладбище.

По словам потерпевшего, на него напали четверо неизвестных и, применив физическую силу, отобрали 100 долларов США и 350 евро, после чего скрылись. Приметы нападавших заявитель не запомнил, однако, по его предположениям, все они были несовершеннолетними. За медицинской помощью мужчина обращаться не стал, телефонограмм из медучреждений не поступало.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников ищут, отметили в полиции.

Андрей Цедрик