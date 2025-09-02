Приставы Петербурга взыскали 64 млн рублей в пользу дольщиков

Со строительной компании в пользу дольщиков взыскали свыше 64 млн рублей. Судебные приставы Санкт-Петербурга удовлетворили в полном объеме требования 176 владельцев недвижимости, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении стройфирмы открыли исполнительные производства на основании решений районных судов. Арест банковских счетов застройщика помог добиться выплат.

В частности, приставы взыскали свыше 1,1 млн рублей в пользу проживающих в Парголово супругов. Они приобрели жилье в 2018 году, в квартире были строительные недостатки. Законные требования собственников были проигнорированы компанией, поэтому семейная пара пошла решать вопрос с помощью суда.

«Отметим, что с начала года строительная компания выплатила исполнительский сбор в размере более 122 тысяч рублей за уклонение от выполнения требований исполнительных документов в добровольный срок. Денежные средства были перечислены в пользу федерального бюджета»,— добавили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следствие возбудило уголовное дело по фактам мошеннических действий во время строительства жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный квартал».

Татьяна Титаева