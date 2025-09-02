Власти Ленобласти открыли движение по первому участку новой трассы в Мурино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл движение по первому участку новой трассы в Мурино по улице Авиаторов Балтики — от КАД до Петровского бульвара, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие новой трассы в Мурино, которая разгрузит город от пробок Фото: Андрей Цедрик Новая трасса в Мурино, которая разгрузит город от пробок Фото: Андрей Цедрик Новая трасса в Мурино, которая разгрузит город от пробок Фото: Андрей Цедрик Следующая фотография 1 / 3 Открытие новой трассы в Мурино, которая разгрузит город от пробок Фото: Андрей Цедрик Новая трасса в Мурино, которая разгрузит город от пробок Фото: Андрей Цедрик Новая трасса в Мурино, которая разгрузит город от пробок Фото: Андрей Цедрик

По словам господина Дрозденко, это первый дорожный проект в регионе, который проектировали вместе с жителями. Четырехполосная дорога должна разгрузить центр города и обеспечить удобный выезд к метро «Девяткино» и на Бульвар Менделеева.

Новый маршрут особенно важен перед наступлением зимы, когда пробки в одном из крупнейших городов Ленобласти становились главной проблемой для жителей.

«Уже к концу ноября мы откроем второй участок дороги — движение пойдет до Графской улицы, и тогда можно будет говорить о полноценной транспортной схеме»,— сказал губернатор 47-го региона.

Также господин Дрозденко поручил построить подземный переход к «Девяткино» под новой трассой. Строительство начнется в 2026 году и завершится весной 2027 года. Работы будут вестись без остановки движения, тоннель свяжут напрямую с вестибюлем станции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти запретили возводить на участке в Мурино дома с яркими фасадами.

Андрей Маркелов