Красные призывают включить «зеленый»

Члены петербургского горкома КПРФ обратились в Верховный суд (ВС), чтобы отменить запрет публичных акций, который длится уже пять лет. Коммунисты хотят добиться пересмотра их иска в Горсуде, который прошлым летом отклонил требования об отмене антиковидного постановления Смольного. Истцы указывают, что эпидемическая обстановка в городе принципиально изменилась, а партия власти использует коронавирусные ограничения для запрета массовых мероприятий. Интересно, что этот факт едва ли повлияет на проведение шествия «Бессмертный полк», которое в этом году администрация намерена провести в традиционном формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В марте 2025 года стало известно, что петербургские власти не намерены отменять действия антиковидных ограничений, несмотря на заявление оперативного штаба, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В марте 2025 года стало известно, что петербургские власти не намерены отменять действия антиковидных ограничений, несмотря на заявление оперативного штаба, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кассационную жалобу в ВС подали секретари петербургского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карпов. В иске коммунисты призывали снять ограничения на проведение массовых мероприятий, которые ввел Смольный в марте 2020 года во время пандемии коронавируса. Тогда первая инстанция прекратила производство по иску, сославшись на то, что в апреле 2020 года суд уже отказал группе политиков и активистов в этом. Не отменил Санкт-Петербургский городской суд это правило и осенью 2023 года, когда несколько петербуржцев пытались доказать, что массовые акции уже не несут риска здоровью. Апелляция коммунистов также не устояла.

В конце декабря 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные антиковидные меры сразу на год — до конца 2025-го. Запрет проводить публичные, спортивные и зрелищные мероприятия с участием более 300 человек без согласия властей продолжил действовать.

Фракция «Яблоко» в это время заявляла в ЗакСе, что Роспотребназор не предоставил информации с обоснованиями продления запрета. Как сообщили «Ъ-СПб» в ведомстве, документы предназначены для внутреннего пользования.

«Наша же позиция в том, что за это время изменилась и политическая ситуация (рассмотрение шло в период выборов, когда действием пункта, как мы считаем, нарушались права граждан на проведение агитационных мероприятий), и ситуация с ковидом (заболеваемость в разы сократилась, появились вакцины, ВОЗ объявила пандемию завершенной). К тому же те истцы, которые пытались отменить постановление ранее, рассматривали вопросы в иной плоскости (например в части невозможности провести религиозное мероприятие)»,— пояснил свою позицию в разговоре с «Ъ-СПб» Александр Рогожкин.

Заметим, что в решениях второй и третьей инстанции истец указан неверно: вместо «Александра» в документах указан «Алексей».

«Коммунисты неоднократно заявляли о том, что “противопандемийные” меры в городе на Неве применяются избирательно. Разрешены любые массовые мероприятия, не организованные оппозицией. При этом членам партий и движений, критически оценивающим положение дел в стране, запрещено проведение шествий, митингов и пикетов. Доходит до абсурда»,— сообщали коммунисты в начале судебных тяжб, которые длятся почти год — с мая 2024-го.

Истцы также добавляют, что партия считает право на свободу собраний базовым для граждан безотносительно политических взглядов.

Однозначно оценить шансы на успешный пересмотр иска в КПРФ не могут: «К сожалению, и сложности в защите своих прав для простых людей, и нахождение за решеткой наших товарищей-коммунистов, и снятие наших кандидатов по всей стране показывают, что к объективности судей часто возникают вопросы. Но мы, конечно, выражаем надежду на всестороннее и полноценное рассмотрение нашего иска. Тем более что это Верховный суд — крайне авторитетный институт. По сути, решается вопрос о соблюдении базовых законов страны на территории второго города России».

В последний месяц петербургское комсомольское движение вело публичную борьбу с существующими ограничениями на проведение публичных акций. В пятую годовщину со дня запрета легальных митингов и шествий члены ЛКСМ РФ начали посещать приемные всех депутатов Законодательного собрания от партии «Единая Россия». По их словам, таким образом они планируют «донести позицию о важности свободы собраний». В планах у них было поговорить с каждым депутатом лично, однако, рассказал Александр Рогожкин, поговорить с ними согласились лишь двое: Вера Сергеева и Александр Ржаненков. Против позиции коммунистов они не выступили и высказали уважение к 31-й статье Конституции РФ, гарантирующей право на проведение митингов, шествий и массовых пикетов.

Все депутаты получили письменные обращения с требованием выразить свое мнение об антиковидных ограничениях и отправить, в свою очередь, обращения в Смольный с просьбой их отменить. «Нам в настоящий момент пришло 17 ответов. Большинство депутатов выполняют одну просьбу, указанную в обращении (то есть написать запрос в администрацию), а вторую (о выражении личной позиции) в основном игнорируют. Хотя есть и те, кто ответили и выразили. Все, конечно, за»,— поделились в организации. Что касается помощников депутата, продолжили активисты, некоторые выразили поддержку требованиям коммунистов.

Впрочем, публичной поддержки им никто из депутатов не выразил. В «Единой России» на запрос «Ъ-СПб» на момент публикации не ответили.

В марте 2025 года стало известно, что петербургские власти не намерены отменять действия антиковидных ограничений, несмотря на заявление оперативного штаба, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. В Смольном заявляют, что для отмены мер противодействия коронавирусу нужно предписание главного санитарного врача, а его там еще не получили.

Полина Пучкова