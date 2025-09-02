Объем инвестиций в Петербурге намерены довести до 10 трлн рублей к 2030 году

Совокупный объем инвестиций в Санкт-Петербурге к 2030 году планируется довести до 10 трлн рублей. Перечень мероприятий по достижению значений темпа роста инвестиций в основной капитал был одобрен 2 сентября на рабочем совещании городского правительства с участием губернатора Александра Беглова.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, проект «дорожной карты» был разработан в соответствии с методикой Минэкономразвития РФ. При расчете показателя за основу взят уровень 2020 года. К 2025-му индекс физического объема инвестиций в основной капитал в городе должен составить 125,3% по отношению к этому году, а к 2030 году — 165%.

В 2024 году Петербург установил абсолютный рекорд по инвестициям в основной капитал — 1,529 трлн рублей. Это на 10,5% больше, чем годом ранее, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербург не вошел в топ-5 регионов в новом национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах, подготовленном в рамках ПМЭФ-2025 Агентством стратегических инициатив (АСИ). В этом году город на Неве занял в списке шестое место.

Андрей Цедрик