Владимир Алистров после СКА продолжит карьеру в другой команде
Хоккейный клуб СКА покинул нападающий Владимир Алистров. Игрок родом из Беларуси продолжит карьеру в другой команде, сообщили в пресс-службе СКА.
Прежде распространялись сведения, что господин Алистров подпишет контракт с нижегородским «Торпедо». Утром 2 сентября сотрудник редакции «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин в своем Telegram-канале написал, что хоккеист выбрал другой клуб. Название не уточняется.
Нападающий перешел в СКА летом 2023 года. За два сезона игрок провел 104 матча, набрав 50 (16+34) очков.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА также покинул Илья Карпухин. Он продолжит играть за другую команду.