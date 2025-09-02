Владимир Алистров после СКА продолжит карьеру в другой команде

Хоккейный клуб СКА покинул нападающий Владимир Алистров. Игрок родом из Беларуси продолжит карьеру в другой команде, сообщили в пресс-службе СКА.

Прежде распространялись сведения, что господин Алистров подпишет контракт с нижегородским «Торпедо». Утром 2 сентября сотрудник редакции «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин в своем Telegram-канале написал, что хоккеист выбрал другой клуб. Название не уточняется.

Нападающий перешел в СКА летом 2023 года. За два сезона игрок провел 104 матча, набрав 50 (16+34) очков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА также покинул Илья Карпухин. Он продолжит играть за другую команду.

Татьяна Титаева