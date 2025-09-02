Реконструкцию клинической больницы Святителя Луки проведут за 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реконструкции ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» на Чугунной улице. На работы готовы потратить 3 млрд рублей, следует из опубликованной закупки.

Заказчик в лице «Фонд капитального строительства и реконструкции» ожидает, что в рамках подготовительных работ подрядчик снесет зеленые насаждения и утилизирует отходы. Будут установлены несущие конструкции, оборудованы внутренние санитарно-технические, трубопроводные и электротехнические системы. Исполнитель должен завершить строительно-монтажные работы к 3 ноября 2027 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 сентября. Итоги подведут 22-го числа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Центр имени Сергея Курехина откроют в Петербурге после реконструкции 11 сентября.

Татьяна Титаева